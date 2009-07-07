У Херсонській області морський скат уколов чоловіка
13:43, 07 липня 2009Країна
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Стан - середньої тяжкості
У Голопристанському районі Херсонської області морський скат уколов у руку 41-річного чоловіка, котрий відпочивав на Чорному морі.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.
Нещасний випадок стався 6 липня о 20.30.
Чоловік доставлений у Голопристанську райлікарню, його стан – середньої тяжкості.
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