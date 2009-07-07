На Закарпатті оголошено штормове попередження

За останніми даними Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, в другій половині дня 7-го та вночі 8-го липня по області очікуються сильні дощі, грози місцями сильні зливи, град. Під час гроз шквалисте посилення вітру 17-22 м/с.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС в Закарпатській області.

7-8 липня на річках області очікується підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м, в горах можливе формування селей.

ГУ МНС України в Закарпатській області закликає органи місцевої влади та самоврядування вжити заходів щодо очищення підмостових русел та стічних канав, аби уникнути локальних підтоплень, спричинених інтенсивними опадами.