На Закарпатті оголошено штормове попередження
13:51, 07 липня 2009Країна
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Грози, сильні зливи, град
За останніми даними Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, в другій половині дня 7-го та вночі 8-го липня по області очікуються сильні дощі, грози місцями сильні зливи, град. Під час гроз шквалисте посилення вітру 17-22 м/с.
Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС в Закарпатській області.
7-8 липня на річках області очікується підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м, в горах можливе формування селей.
ГУ МНС України в Закарпатській області закликає органи місцевої влади та самоврядування вжити заходів щодо очищення підмостових русел та стічних канав, аби уникнути локальних підтоплень, спричинених інтенсивними опадами.
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