Роботу санаторію «Перлина Карпат», де отруїлися діти з Києва, призупинять з 9 липня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила завідувач епідеміологічного відділу Закарпатської обласної санепідемстанції Світлана ОБЕРЕМКО.

За її словами, таке рішення було ухвалене на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії Закарпаття 6 липня.

С.ОБЕРЕМКО повідомила, що за результатами перевірки санаторію «Перлина Карпат» фахівці обласної та Мукачівської районної санепідстанцій встановили, що це комунальне підприємство без відповідних акту, дозволу і погодження районної санепідстанції оздоровлювало 240 дітей із Києва.

У ході перевірки виявлено порушення правил зберігання, зокрема, рибних продуктів, вершкового масла, сирих овочів. За результатами обстеження 5 липня відповідною постановою головного державного санітарного лікаря району призупинено експлуатацію харчблоку. Директора санаторію зобов’язано організувати харчування осіб, які продовжують відпочивати у закладі.

Крім того, за словами С.ОБЕРЕМКО, проведено медичний огляд, опитування відпочиваючих, двом з яких рекомендовано госпіталізацію.

«Аби попередити виникнення епідускладнень, пов’язаних із функціонуванням цього санаторію, а також для усунення порушень санітарного законодавства, виявлених у ході перевірки закладу, головним державним санітарним лікарем області винесено постанову про тимчасове призупинення функціонування санаторію з 9 липня», - уточнила С.ОБЕРЕМКО.

Вона також повідомила, що комісія прийняла ряд відповідних рішень, серед яких, зокрема, проведення позапланових рейдових перевірок із дотримання вимог санітарного законодавства у закладах відпочинку та оздоровлення (у тому числі дитячих) області тощо.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня о 23.55 з потяга „Ужгород - Київ” до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" були госпіталізовані 72 особи, які після оздоровлення їхали із санаторію „Перлина Карпат” до Києва, - 65 дітей віком від 8 до 17 років і 7 дорослих.

Через декілька годин у Тернополі були госпіталізовані ще 2 дітей та у Хмельницькому - 2 дітей з цього потяга

Решта дітей та супроводжуючих дорослих у кількості 180 осіб доїхали до Києва, де ще 6 дітей були госпіталізовані.