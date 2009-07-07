10 способів понизити рівень холестерину

Коли рівень холестерину високий, це означає, що у людини надлишок жовтої кашкоподібної жирової субстанції, циркулюючої по кровотоку, яка може закупорити артерії і перешкодити потоку крові досягти серця, що часто приводить до інсультів, стенокардії і серцевих нападів.

Фахівці підготували список методів, які допоможуть вам понизити рівень холестерину в крові, повідомляє Medicus.ru.

1. Стежте за своєю вагою. Дослідження показали, що чим сильніше вага перевищує норму, тим більше холестерину виробляє організм. Кожен кілограм, набраний вами, в середньому піднімає рівень холестерину на 2 пункти.

2. Стежте за рівнем жиру. Жир з високим вмістом насичених жирних кислот підвищує рівень холестерину в крові, тоді як поліненасичений жир його знижує. Відповідно, мудрим вчинком буде обмежити себе в джерелах насиченого жиру, таких як м`ясо, масло, сири.

3. Обмежте споживання яєць. Не потрібно зовсім викреслювати яйця з дієти - прагніть дотримуватися правила "три яйця в тиждень".

4. Їжте більше бобових продуктів. Вони містять пектин, який оточує холестерин і випроваджує його з організму.

5. Включіть моркву в свій раціон - вона також містить пектин. Згідно проведеним тестам, 2 морквини щодня можуть понизити ваш рівень холестерину на цілих 10-20%.

6. Не відмовляйтеся від часнику. Споживання у великих кількостях сирого часнику може понизити шкідливий жир крові.

7. Багате клітковиною насіння подорожника. Насіння подорожника - це головний інгредієнт регулятора травного тракту Метамуцила. Метамуцил і інші препарати, що містять насіння подорожника, можуть бути альтернативним способом лікування.

8. Займайтеся спортом. Це кращий спосіб понизити рівень насичених жирів в організмі. Фізичне навантаження також підвищує здатність організму очищати кров від жиру після прийому їжі.

9. Не паліть. Дослідження шведських учених виявили, що курці схильні страждати низьким рівнем ненасичених жирів. При цьому, як тільки група під спостереженням лікарів кинула палити, всі її члени продемонстрували швидкий і різкий підйом рівня ненасичених жирів в організмі.

10. Пийте чай. Таніни, що містяться в чаї, також допомагають в боротьбі з холестерином.

Деякі поживні добавки, як наприклад вітаміни С, Е і кальцій, теж ефективно протистоять холестерину. Кажучи про трав`яні засоби, не можна не згадати люцерну, воронець червоний, женьшень і червоний стручковий перець, які незамінні в цілях пониження рівня насиченого жиру.

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