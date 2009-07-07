Американці розробили дешеву вакцину від сказу

15:16, 07 липня 2009
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Збільшилася швидкість імунної відповіді

Американські вірусологи розробили новий засіб для вакцинації від сказу, повідомляє Nature. Вакцина, створена групою учених з Університету Томаса Джефферсона (Thomas Jefferson University) під керівництвом Бернарда Діцшолда (Bernhard Dietzschold), на ранній стадії запобігає подальшому розвитку захворювання.

В даний час для профілактики сказу у людей застосовуються вакцини на основі інактивованого вірусу сказу. Для створення нового препарату учені використовували живих ослаблених збудників.

У експериментах на мишах вакцина підтвердила свою безпеку (введення препарату в мозок здорових молодих особин не викликало у них захворювання) і ефективність (введення вакцини протягом трьох днів після зараження запобігало розвитку сказу у піддослідних тварин). Крім того, протягом трьох тижнів після введення вакцини миші проявляли стійкість до зараження, що указує на можливість використання цієї вакцини для профілактики сказу.

medportal.ru

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