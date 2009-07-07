Чим же отруїлися діти в санаторії «Конвалія»?

Прокуратура Львівської області проводить розслідування за фактом отруєння 22 дітей, які оздоровлювалися в санаторії «Конвалія» у Дрогобицькому районі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час брифінгу голова Львівської облдержадміністрації Микола КМІТЬ.

«Санепідемстанція ще не встановила причин отруєння дітей, зараз проводяться відповідні заходи. На Львівщині також перевірять всі санаторії, дитячі табори на предмет дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Але тут є питання тендерних процедур. Мене дивує ще й те, що не виділяються кошти на покращення умов перебування дітей у таборах, а лише на закупівлю путівок», - зазначив М.КМІТЬ.

Крім того, він повідомив, що на сьогодні в обласній інфекційній клінічній лікарні залишається 58 осіб, які 4 липня були госпіталізовані з потяга “Київ-Ужгород” з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт", 14 дітей вже виписали.

«Для медичних закладів, де розмістили постраждалих, з резервного фонду бюджету було виділено 50 тисяч гривень, а за фактом отруєння дітей порушено кримінальну справу», - зазначив М.КМІТЬ.

Як повідомлялося, 4 липня цього року сталося масове харчове отруєння дітей з м. Києва, які відпочивали у санаторії «Перлина Карпат» Закарпатської області і потягом поверталися додому. Загалом були госпіталізовані 76 осіб.

Минулої доби та сьогодні вночі до інфекційного відділення Дрогобицької районної лікарні були госпіталізовані 22 дитини, які проходили курс оздоровлення в санаторії «Конвалія» в селі Станиля Дрогобицького району Львівщини. Всім дітям поставлено діагноз “гостра кишкова інфекція”.