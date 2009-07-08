Сила думки керує інвалідним кріслом

Корпорація Toyota спільно з японськими ученими розробила інвалідне крісло, кероване силою думки.

Як відомо, для того, щоб привести його в рух, інвалідові не треба ні подавати сигнали голосом, ні ворушитися.

Людина, що знаходиться в кріслі, надягає на голову спеціальний пристрій, що прочитує сигнали мозку і передає їх електроенцефалографу, який прикріплений до крісла. Далі в дію вступає особлива комп`ютерна програма-аналізатор. У результаті крісло повертає вбік, а також починає рух вперед. Для зупинки крісла потрібно надути щоку, яку контролює один з датчиків.

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