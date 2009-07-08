«Гусяча, колюча ягода, щетинистий виноград, або товстун» - всі ці назви об`єднують одну дуже корисну рослину, яка всім добре знайома, – агрус.

Чим корисний агрус ?

У листі агрусу виявлені органічні кислоти: яблучна, лимонна, янтарна, винна; катехини, флавоноїди; у плодах - 9,9% вуглеводів (з них 4,4% глюкози, 0,6 - сахарози, 2 - клітковини, 0,7% пектинових речовин), 85 - води, 0,7% білка. Загальна кількість органічних кислот в плодах досягає 2%. З мікроелементів в агрусі містяться: натрій - 23 мг%, калій - 260, кальцій - 22, магній - 9, фосфор - 28 і залізо - 1,6 мг%.

По кількості вітамінів плоди агрусу також займають не останнє місце. У ньому 3050 мг% аскорбінової кислоти, 0,2 мг% провітаміну А (каротину), 0,5 мг% токоферола, 0,01 мг% вітаміну В1, 0,02 мг% вітаміну В2, 0,25 мг% вітаміну РР і 0,03 мг% піридоксину. Насіння містить до 20% жирної олії.

За змістом корисних речовин агрус не поступається більшості садових ягід. Так, в 100 грамах його більш як 50 міліграм вітаміну С.

Якщо не рахувати винограду, агрус - найкалорійніша з ягід.

Агрус особливо корисний при недокрів`ї, шкірних висипах, частих крововиливах (у суміші з медом), для оздоровлення кишечника, стимуляції жовчовиведення.

Сік вживають як освіжаючий засіб, він дуже благотворно позначається на обміні речовин. Володіє легкою проносною, сечогінною і жовчогінною дією, тому його рекомендують людям, страждаючим захворюваннями нирок, сечового міхура і печінки.

Агрус рекомендують при захворюваннях серця, гіпертонічній хворобі, атеросклерозі, ожирінні і анемії.

Агрус виводить токсичні з`єднання, зокрема радіоактивні. Проте хворим, страждаючим виразковою хворобою у стадії загострення або ентеритом, агрус доводиться обмежувати або повністю виключати з раціону через велику кількість клітковини і органічних кислот.

Завдяки високому вмісту пектинів (0,5 - 0,85%), агрус володіє здатністю зв`язувати в кишечнику людини важкі метали. Далі вони виводяться з організму. Це цілюща якість агрусу розповсюджується і на радіонукліди: стронцій і кобальт. От чому агрус і сік з нього особливо рекомендуються людям шкідливих професій і жителям Чорнобильської зони.

Слід пам`ятати, що ягоди протипоказані при діабеті, оскільки містять багато цукрів.

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