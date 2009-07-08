Ембріони використовуватимуть за новими правилами

Національний інститут охорони здоров`я США (NIH) опублікував нові правила використання стволових клітин людських ембріонів в дослідницьких цілях. Документ, що вступив у дію у вівторок, істотно розширює можливості для державного фінансування експериментів у галузі медицини стовбурових клітин.

Нові правила були розроблені NIH з урахуванням рекомендацій провідних американських учених після відміни Бараком Обамою частини законодавчих обмежень на державне фінансування досліджень клітин, одержаних шляхом руйнування ембріонів людини. Відповідний указ був підписаний президентом США незабаром після офіційного вступу на посаду на початку року.

Відповідно до нових правил, розраховувати на державну підтримку зможуть дослідники, одержуючи стовбурові клітини з людських ембріонів, які залишилися незатребуваними після процедур екстракорпорального запліднення. Спеціально створювати ембріони, призначені для дослідницьких цілей, ученим як і раніше заборонено.

medportal.ru