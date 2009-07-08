Скільки у молочній продукції консервантів і домішок?

Прокуратура міста Києва у зв`язку зі зростанням кількості повідомлень про неналежну якість продуктів харчування розпочала перевірку дотримання вимог чинного законодавства виробниками молочної продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, за словами прокурора Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО, перевіркою на предмет вмісту у молочних продуктах, зокрема у дитячому харчуванні, заборонених домішок та консервантів охоплені як компанії-виробники, розташовані на території столиці, так і підприємства роздрібної торгівлі.

До інспектування залучені органи державного контролю – Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації і захисту прав споживачів (ДП «Укрметртестстандарт») та санітарно-епідеміологічна служба. Перевірка триває, її результати буде повідомлено ЗМІ.