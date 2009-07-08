Херсонщина: від укусу павука постраждала 16-річна дівчина

В Херсонський області від укусу павука постраждала 16-річна дівчина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Головного управління МНС в Херсонській області, 7 липня шістнадцятирічна мешканка с. Милове Бериславського району після укусу невідомим павуком потрапила до лікарні.

Дівчина поралася на присадибній ділянці, не помітила небезпечну комаху у траві й зазнала укусу у праву долоню. Її стан лікарі розцінюють як середньої тяжкості.

Це другий випадок укусу павуками цього року.