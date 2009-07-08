Як виховати в собі внутрішню рівновагу?

Хтось скаже, що урівноважена людина - це та, хто залишається спокійною, людина з розвиненою внутрішньою рівновагою. Існує багато визначень.

Всі думки схожі в одному: втрата рівноваги пов`язана з падінням. Ви можете впасти в буквальному розумінні, коли тіло втрачає свій опір, або впасти у переносному розумінні.

Оскільки діяльність людини - думки, емоції і фізичне тіло, рівновага може бути втрачена в будь-якій області. Коли Ви впадете фізично, це торкнеться мислення, і емоційного стану. Якщо Ви розсердитеся, то це знову змінить напрям Ваших думок і торкнеться фізичного тіла.

Кажучи про утворення відчуття рівноваги, передбачається, що навіть після падіння, Ви можете знову стояти на ногах. Відновлюючи втрачену рівновагу, нашу природну здатність, ми не замислюємося про те, чому це відбулося з нами?

Є багато способів, якими Ви можете прийти в рівновагу і вони не унікальні. У цьому матеріалі даються приклади того, як поводитися, щоб твердо стояти на власних ногах, в прямому і переносному сенсі.

Роблячи перші кроки, ми стояли на хитких ногах, і часто падали. Ми вчилися ходити не один день. Щоб дізнатися, як ходити, нам було потрібно довгий час і практика. Помилки допомагали розуміти, як навчитися ходити не падаючи. Нами керувала ідея.

Людина може вчитися повертати м`язи до нормального, урівноваженого стану, але те ж саме можна добитися і від свідомості. Кращий спосіб вчитися - використовувати уяву.

Важливо навчитися рівновазі в думках і відчуттях. Таким чином, Ви встановлюєте певний рівень можливостей.

Якщо Ви знатимете те, що трапляється у Вашому тілі перш, ніж Ви відчуватимете біль, то Ви зрозумієте, що швидко заглушати біль неправильно. В деяких випадках, щоб перейти від стану напруги до внутрішньої рівноваги можна тільки розслаблюючи деякі групи м’язів.

Та ж сама стратегія застосовується щодо Ваших думок. Якщо Ви реагуватимете на необгрунтований страх, то це примусить Вас напружуватися так, ніби є реальна небезпека. Тому, звертаючись до утворення рівноваги, ми говоримо, про мислення, вільне від непотрібного нав`язливого страху.

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