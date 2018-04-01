Як запобігти тепловому удару?

Після того, як ртутна стрілка долає 30-градусний Рубікон, ви відчуваєте себе «вареним», голова не міркує, немає сил і мучить безсоння? Ви несамотні в своєму горі — всі ми підвладні примхам погоди. Особливо страждають від них люди з серцево-судинними захворюваннями (у них спека може спровокувати серцевий напад, іноді із смертельним результатом), легеневими захворюваннями (дефіцит кисню в розжареному повітрі нерідко стає причиною задишки) і маленькі діти (їх механізми терморегуляції ще недосконалі, через що вони переносять спеку важче, ніж дорослі). Крім того, нелегко і тим, у кого є яке-небудь гостре запалення, особливо що супроводжується температурою.

Якщо ви не належите до групи ризику, то найбільша неприємність, яку можна чекати від гарячої пори, — сонячний і тепловий удари. Перший розвивається у відповідь на пряму дію сонячних променів на голову, другий — від розсіяної спеки і загального перегріву. Ці стани супроводжуються порушенням водно-електролітного балансу і розладами кровообігу. Але симптоми при них однакові — це різка загальна слабкість, загальмованість, головний біль, запаморочення і шум у вухах. У дітей це може супроводжуватися блювотою. Якщо на цьому етапі не надати першої допомоги, людина може знепритомніти, одержати травми при падінні і навіть загинути (по-перше, від інсульту, по-друге, якщо знепритомніє у воді, вона може потонути).

ПЕРША ДОПОМОГА. Якщо ви бачите людину з ознаками теплового або сонячного удару, що починається, відведіть її в тінь, на місце, що продувається повітрям, роздягніть її до білизни, дайте випити холодної води і покладіть на голову холодний компрес (наприклад, попросіть в найближчому кіоску пляшку з холодним напоєм і прикладіть її до голови). Такі ж пляшки потрібно прикласти до шкіри в місцях, де близько до її поверхні проходять крупні судини — дві до пахв і одну — до паху. Так кров охолодиться найшвидше. У важчих випадках потрібно обгорнути постраждалого змоченим у воді простирадлом або просто облити водою з голови до ніг. Якщо після цього стан «удареного» не поліпшується, викликайте невідкладну допомогу.

ЩО ЇСТИ МОЖНА:

Рибу. Зовсім відмовлятися від тваринного білка не можна. Але якщо м`ясо перетравлюється довго, то риба швидко, тому не створює жарового ефекту.

Овочі і фрукти. Огірки, помідори, капуста, сливи, ягоди багаті вологою, причому, на відміну від напоїв, тут вона обмежена клітковиною, яка не дає їй відразу «вилитися» з продукту. Тому, з`ївши овочевий або фруктово-ягідний салат, в шлунку можна створити водне депо. Вода з нього поступатиме в організм поступово, у міру перетравлювання.

НЕ МОЖНА:

М`ясо. Перетравлювання м`яса, особливо жирного, викликає тривалий прилив тепла, тобто якраз те, що в спеку потрібно менш за все.

Солодощі. Солодке дає найшвидший прилив тепла (хоч і нетривалий), тому краще забудьте про солодке до холодних часів.

Солоне. Сіль затримує рідину в організмі, через що сповільнюється потіння, а значить, організм гірше охолоджується.

ЩО ПИТИ МОЖНА:

Воду з соком лимона. Краще всього угамовують спрагу кислі несолодкі напої. Найпростіший напій, який можна приготувати самому, — вичавити в пляшку з мінеральною водою сік лимона (пропорція — сік одного лимона на 3 л води). Щоб не було обезводнення, в спекотні дні за день потрібно випивати не менш як 3 л. Ще один варіант, який ефективно угамовує спрагу — квас. Він теж володіє помірно кислим смаком. Напій повинен бути охолодженим (але не до льоду), і його потрібно пити поволі. Якщо питимете швидко — можна переохолодити мигдалини і заробити ангіну.

Соки-фреш. На жарі краще пити фреші цитрусових, селери і ківі — вони містять небагато цукор, зате багаті вітаміном С, який тримає в тонусі судини і не дає їм «розклеюватися».

Відвар м’яти. На ніч бажано пити відвар м’яти — він заспокоює нерви і дозволяє швидше заснути в жарку ніч. Траву м`яти можна купити в аптеці, заварювати так: 1 ч.л. на 250 мл кип`ятку, настояти під кришкою до охолодження (близько 30 хв.).

НЕ МОЖНА:

Лимонад. По-перше, чим солодший лимонад, тим більше після нього знову хочеться пити, тому відчуття спраги він утамовує погано. А по-друге, від солодкої води може підвищитися артеріальний тиск. З тих же причин не варто пити соки в пакетах.

Спиртне. Холодне пиво зазвичай не п`ється маленькими дозами — в справу йде мінімум пляшка. А оскільки будь-яке спиртне затримується в організмі довше, ніж вода, то це створює підвищене навантаження на серце. А вже міцні спиртні напої в жару і зовсім категорично протипоказані — вони викликають прилив тепла і підвищують ризик перегріву.

Молоко. Співвідношення поживних речовин у цьому напої таке, що воно підсилює спрагу, тому зовсім не годиться для пиття в спеку.

КОРИСНІ ПОРАДИ 1. Не зловживайте сонячними ваннами. Без небезпеки для здоров`я на сонці можна знаходитися тільки до 11 годин ранку і після 17 годин дня.

2. Якщо у вас немає кондиціонера, завішуйте вікна мокрими простирадлами — так спека менше проникатиме в приміщення.

3. Одягайтеся в тонкий одяг. Краще за все від тепла захищають льон і шовк, причому світлих кольорів. А ось тісний, закритий, темний, синтетичний одяг, а також краватки і ремені зменшують тепловіддачу, затримують тепло і підвищують ризик перегріву, тому для спекотного дня вони не годяться.

4. Носіть головний убір. Тканина захистить голову від прямої дії сонячного тепла і перегріву.

5. Не надягайте масивних металевих прикрас: ці матеріали швидко нагріваються і служать провокаторами перегріву.

ЯК ДОПОМОГТИ ДІТКАМ Ті, у кого зараз є діти до двох років, не з чуток знають, як важко малюкам переносити жару. Як же полегшити їм життя?

· Не виходьте гуляти під час спеки. Ваш час — до 11 і після 17.

· Якщо у малюка сухий рот, у нього набухає джерельце, негайно роздягніть його, обітріть вологим рушником, дайте попити рідини, а потім зробіть йому тим же рушником «вітерець».

· Влаштовуйте профілактичні водні процедури. Найменших 4—5 разів на день обтираємо. Для цього м`який махровий рушник опускаємо у воду (32—35 градусів), віджимаємо і протираємо ручки, ніжки, животик і спинку.

· Якщо в кімнаті задушливо і немає іонізатора, зволожте повітря за допомогою пульверизатора і поставте на високі шафи тази з холодною водою або повісьте мокрі рушники навколо ліжка.

· Ще одна дитяча проблема літнього часу — попрілості. Щоб їх не було, частіше залишайте малюка голеньким, без памперса.

Дякуємо за поради прес-службі Мінохоронздоров`я України, лікарю гастроентерологу-дієтологу Українського НДІ харчування Наталії Міхневій, реабілітологу медцентру «Юстас» Борису Скачку і заввідділення клінічної діагностики ІПАГ педіатру Лідії Петренко.

Дмитро Гуцало, Тетяна Приходько

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