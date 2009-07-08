Розвінчано міф про пивний живіт

Вчені дізналися, що, всупереч поширеній точці зору, вживання пива мало впливає на розмір живота

Співробітники декількох дослідницьких інститутів Німеччини та Швеції у рамках Європейського проспективного дослідження раку, і харчування EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) протягом 8,5 років вивчали взаємозв`язок між споживанням пива і обхватом талії в порівнянні з обхватом стегон у 20 625 людей - 7 876 чоловіків і 12 749 жінок.

Виявилося, що у чоловіків, які споживають не менше одного літра пива в день, обхват талії збільшується на 17% частіше, ніж у інших. Однак, як показало введення поправки на зміну обхвату стегна, в основному це відбувається за рахунок пропорційного набору маси, а не переважного зростання живота.

У жінок залежність обхвату талії від споживання пива виявилася несуттєвою.

Зниження обсягів споживаного пива призводило до деякого зменшення розмірів живота, однак його не можна назвати статистично значущим.

Як пишуть автори дослідження в European Journal of Clinical Nutrition, результати їх роботи суперечать поширеному переконанню про специфічну дію пива на розміри живота.

medportal.ru