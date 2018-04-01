Стрес руйнує усі системи організму

Стрес - це не хвороба, проте він призводить до виникнення і/або ускладнення багатьох захворювань. Проблеми із здоров`ям починаються тільки в тому випадку, якщо слабшають захисні сили організму. Хто з нас не переживав напруження стосунків у сім`ї, на роботі? Стрес і напруження можуть послужити поштовхом до появи найрізноманітніших хвороб.

Нас постійно атакує тиск і фізичний, і психологічний: на роботі, удома і з дітьми, з боку подружжя і старіючих батьків, тисне становище у сфері безпеки і економіки, і навіть погода. Постійні моральні удари призводять до появи втоми, песимізму, паніки, роздратування, очікуванню вироку і відсутності задоволення. Стан вічного тиску позбавляє нас задоволення від життя.

Не можна уявити собі життя, позбавлене хвилювань, проте постійне і сильне напруження, згідно безлічі проведених досліджень, згубно позначається на нашому здоров`ї. Стрес вражає будь-яку систему організму і може виявлятися різними симптомами: з боку травної системи (закрепи, проноси, синдром роздратованого кишечника, виразка шлунку), з боку дихальної системи, алергія, втома, труднощі концентрації, уваги і пам`яті, головні болі, безсоння, депресія і паніка тощо. Стрес ослабляє імунну систему і може привести до погіршення перебігу різних захворювань.

Стрес є давнім механізмом, який покликаний допомагати людському організму в питаннях виживання. В давнину первісна людина постійно стикалася із смертельними небезпеками, подолання яких було необхідне, для того, щоб вижити.

Під час стресу в тілі виділяються спеціальні гормони, які активізують роботу симпатичної нервової системи, що приводить до посиленого серцебиття, глибокого дихання, активного надходження крові у периферичні відділи організму - руки і ноги, зменшеному кровопостачанню внутрішніх органів (внаслідок цього їх утруднюється їхнє функціонування). Такий стан дозволяє нам швидше втекти або битися, що було актуальне для виживання первісної людини. Але сьогодні в більшості випадків ми не можемо вирішити свої проблеми, тікаючи або атакуючи, і наше тіло одержує накази, які приводять до збою нормальної роботи всіх органів і систем.

Що ж ми можемо зробити, щоб зменшити вплив стресу і попередити розвиток спровокованих ним хвороб? Найефективнішими, як не дивно, виявляються найпростіші і всім відомі рекомендації, як, наприклад, фізична активність і правильне харчування. Раціон має бути поживним, але не жирним: фрукти, овочі, харчові волокна, менше червоного м`яса. Дуже корисні овес, греча, пшоно, пшениця, перловка, цілісний рис і кукурудза, білки рослинного походження, насіння - гарбузові, соняшникові, олія, риба тощо. Здорове харчування забезпечує добре самопочуття.

Рекомендації щодо зниження нервового напруження

1. Зміцнення сімейних зв`язків. Численні дослідження показують, що сімейні люди мають краще здоров`я, ніж самотні, у них нижчий ризик одержати важке захворювання, потрапити в аварію і навіть померти. Тому бережіть сімейні зв`язки.

2. Підтримуйте дружні відносини. Зустрічі з друзями це не тільки задоволення, вони важливі для зміцнення нашого душевного здоров`я. Коли наші внутрішні ресурси виснажуються, друзі здатні знизити тиск і напругу, яку ми відчуваємо. Дружні контакти приносять відчуття задоволення, а моральна підтримка допомагає легше переносити повсякденні тяготи.

3. Духовність - важливий показник. В дні проблем і життєвих випробувань люди релігійні черпають сили у властивому їм ставленні до труднощів, що грунтується на терпінні, співчутті, надії і розумінні. Ці якості послаблюють дію стресу.

4. Турбота про домашніх тварин. У багатьох наукових роботах, присвячених проблемі стресу, підкреслюється, що люди, що мають домашніх тварин, легше переживають стрес.

5. Інтереси і хобі. Крайній ступінь напруження і заклопотаності, властивий періодам стресів, переноситься легше, якщо людина відволікається на своє улюблене заняття.

6. Неформальний підхід. Іноді свіжий погляд на подію допомагає побачити непомічений раніше вихід.

7. Використання техніки медитації і заспокоєння. Люди, що застосовують таку техніку, можуть добиватися пониження артеріального тиску, тим самим знижуючи ризик виникнення хвороб серця. Їх влада над стресом вища, погляд на події оптимістично. У всьому потрібно прагнути побачити хорошу сторону, слід завжди пам`ятати, що іноді в житті, як в школі, важкі уроки приводять до високих результатів.

8. Посміхайтеся! Учені з`ясували, що є зв`язок між лицьовими м`язами і ділянкою головного мозку, відповідальною за вироблення нейрохімікатів, що викликають приємні відчуття. Схожі результати викликають обійми і поцілунки.

9. Хороший контакт з оточуючими. Чітко і однозначно виражена думка здатна значно знизити непорозуміння. Важливо також уміти слухати. Слід виражати особисту точку зору і піклуватися про те, щоб люди правильно вас розуміли.

10. Фізичні навантаження і припинення куріння. Фізична активність знижує напругу, зменшує паніку, а також пом`якшує депресію і підвищує низьку самооцінку. Припинення куріння протягом двох днів приводить до поліпшення функціонування легенів, а також інших органів і систем, до зниження ризику захворювання раком, хворобами серцево-судинної системи.

Кожний з нас переживає невдачі і падіння. Але важливо, щоб ці відчуття не мали владу над нашим життям і не привели до низької самооцінки. Це допоможе не тільки зберегти здоров`я, але і подолати тимчасові невдачі, і знову повернути собі радість життя.

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