Львівщина: кількість отруєних у санаторії “Конвалія” зростає

У Львівській області число отруєних у санаторії “Конвалія” зросло до 31 особи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 7 липня до інфекційного відділення Дрогобицької дитячої міськлікарні були госпіталізовані ще 15 осіб (13 дітей і 2 дорослих) із попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт», які проходили оздоровлення у санаторії „Конвалія” села Станиля Дрогобицького району.

Перебіг хвороби середнього та легкого ступенів важкості. В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних і санітарно-протиепідемічних заходів.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Львівської області проводить розслідування за фактом отруєння дітей, які оздоровлювалися в санаторії «Конвалія».

«Санепідемстанція ще не встановила причин отруєння дітей, зараз проводяться відповідні заходи. На Львівщині також перевірять всі санаторії, дитячі табори на предмет дотримання санітарно-гігієнічних вимог», - cказав учора голова Львівської облдержадміністрації Микола КМІТЬ.