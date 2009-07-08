ООН - проти кави та картоплі фрі

Спеціальна комісія ООН досліджувала продукти харчування в Європі та представила свої рекомендації, які допоможуть запобігти деяким захворюванням у споживачів.

Учасники Комісії з Codex Alimentarius, яка завершилася в Женеві, схвалили близько 30 нормативних стандартів і рекомендацій, спрямованих на підвищення безпеки та якості продуктів харчування.

Деякі з них вводять нові правила, інші є переглядом старих вимог. Делегати з 125 країн світу рекомендували запобігати утворенню небезпечного для здоров`я акриламіду під час смаження різноманітних харчових продуктів, зокрема картоплі фрі.

Комісія з Codex Alimentarius, що є найвищим міжнародним органом з продовольчих стандартів, обговорила також норми максимального вмісту рівня меламіну в продуктах харчування. Є докази, що він стає причиною утворення каміння у нирках і ниркової недостатності.

Серед нововведень - рекомендації щодо запобігання утворення в каві охратоксину A, що є однією з причин ракових захворювань.

ДОВІДКА. Комісія з Codex Alimentarius була створена в 1963 році Всесвітньою організацією охорони здоров`я (ВООЗ) та Всесвітньою продовольчою і сільськогосподарською організацією (ФАО) в якості допоміжного органу для розробки стандартів продуктів харчування.

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