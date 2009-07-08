Кількість хворих на новий грип наближається до 100 тисяч

За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, загальна кількість захворілих вірусом грипу H1N1 становить 94 512 чоловік.

Зафіксовано 429 летальних результатів захворювання. 170 чоловік померли в США, 119 - в Мексиці, 60 - в Аргентині, 25 - у Канаді, 14 - в Чилі, 10 - в Австралії, 7 - у Таїланді, 4 - в Уругваї, по 3 - у Великобританії, Коста-Ріці та Нової Зеландії, по 2 - в Гватемалі, Домініканській республіці і Колумбії. По одному жителю померли в Бразилії, Гондурасі, Іспанії, Парагваї, а також на Філіппінах.

Найбільш постраждалі від грипу H1N1 країни - США, Мексика та Канада - не надали оновлені дані про кількість хворих. У порівнянні з бюлетенем ВООЗ від 3 липня різке збільшення кількості нових випадків грипу зафіксовано в Аргентині (898 осіб), Австралії (730), Таїланді (662), Перу (378), Японії (344), Китаї (226), Сінгапурі (177 ), Нової Зеландії (147), Болівії (133), Ізраїлі (104).

Загальне число держав, де зафіксовано грип, складає 121, плюс кілька країн - Великобританія, Нідерланди та Франція.

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