Учені вперше створили штучну сперму людини

Ученим вдалося вперше створити сперму людини в лабораторії, одержавши її із стовбурових клітин. Відкриття фахівців з британського Ньюкасла в майбутньому допоможе чоловікам, що страждають на безпліддя. Критики, проте, не вірять, що ученим вдалося створити повноцінні чоловічі статеві клітини.

Проте група з Ньюкасла наполягає, що штучні сперматозоїди достатньо розвинені. У будь-якому випадку, на відточування технології знадобиться щонайменше п`ять років, визнають фахівці в журналі Stem Cells and Development.

Розуміння того, як утворюються чоловічі статеві клітки, можливо, дозволить "розробити нові способи допомоги парам, страждаючим від безпліддя, так що вони зможуть завести дитину, генетично свою власну", пояснює професор Карим Найерія з Університету Ньюкасла.

Одержану штучним шляхом сперму не можна використовувати для запліднення, оскільки це заборонено британськими законами. Крім того, для отримання стовбурових клітин необхідно спочатку створити ембріон, який потім гине. Це, на думку противників досвіду, створює моральну дилему: для створення одного життя необхідно загубити іншу.

www.newsru.com