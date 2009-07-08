Вітчизняним продуктам дитячого харчування - зелена вулиця?

Міністерство аграрної політики України ініціює ухвалення Концепції загальнодержавної програми стабілізації і розвитку виробництва вітчизняних продуктів дитячого харчування на період до 2020 р. Проект концепції опубліковано на офіційному сайті міністерства.

Мета програми - створення сприятливих умов для стабілізації і розвитку виробництва вітчизняних продуктів дитячого харчування, зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції за рахунок впровадження енергоефективних технологій і устаткування, забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (зниження собівартості продукції і підвищення її конкурентоспроможності як на вітчизняному, так і на іноземних ринках), забезпечення потреб населення продуктами дитячого харчування і нарощування експортного потенціалу галузі.

Програма передбачає вжиття заходів, спрямованих на радикальне поліпшення ситуації з виробництва вітчизняних продуктів дитячого харчування.

Планується, що програма виконуватиметься в 2 етапи: на першому етапі (2010-2015 рр.) передбачається вжити організаційні заходи щодо приведення у відповідність з міжнародними і європейським вимогами законодавчої і нормативно-правової бази, здійснити реконструкцію і модернізацію основних виробничих потужностей. На другому етапі (2016-2020 рр.) планується досягти збільшення виробництва продуктів дитячого харчування в обсягах, які максимально забезпечать потреби вітчизняного ринку, а також нарощування експортного потенціалу.

Наголошується, що для виконання програми необхідно виділити з Державного бюджету України близько 1 млрд. 220 млн. грн.

При цьому на першому етапі загальний обсяг фінансування з Держбюджету становитиме 670 млн. грн., а на другому - 550 млн. грн.

Наголошується, що українські підприємства не забезпечують потреби населення в продуктах дитячого харчування. При цьому в Україні зовсім не виробляються високобілкові консервовані продукти на основі м`яса і риби, а також дитяче харчування лікувально-профілактичного призначення для харчування дітей з найбільш поширеними в Україні захворюваннями: органів травлення і кровотворення, порушеннями функцій імунної та ендокринної систем, порушеннями обміну речовин тощо.

Головними причинами зменшення випуску харчових продуктів для дітей є технологічно складне виробництво, багатокомпонентний асортимент, високі вимоги до якості продукції, майже повна відсутність пільг, необхідність значних кредитних ресурсів для створення запасів сировини на підприємствах.

Ситуація, що склалася на ринку, призводить до деформації виробництва у бік пріоритетного випуску високорентабельної продукції і забезпечення потреб найбільш платоспроможних верств населення, до яких більшість сімей з дітьми не належать. Як результат, вітчизняний ринок дитячих харчових продуктів майже на 80% складається з імпортних товарів, тоді як вітчизняні продукти дитячого харчування за якістю не поступаються їм, а по деяких критеріях – значно перевищують імпортні аналоги.