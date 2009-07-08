Головлікар Тернопільської ЦРЛ став радником Президента
16:06, 08 липня 2009Країна
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Призначення Вардинця
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Ігоря ВАРДИНЦЯ своїм радником.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Згідно з указом, І.ВАРДИНЕЦЬ буде позаштатним радником Президента.
І.ВАРДИНЕЦЬ є головним лікарем Тернопільської центральної районної лікарні. Також він є верховним отаманом Галицько-Волинського округу Українського козацтва та генерал-отаманом Тернопільського крайового коша ім. Дмитра-Байди Вишневецького.
Крім того, І.ВАРДИНЕЦЬ є членом Всеукраїнської Координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва та заступником голови Тернопільської обласної координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва.
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