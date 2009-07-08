Перевірять всі дитячі заклади оздоровлення

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ доручив у тижневий термін перевірити всі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України щодо дотримання санітарних норм і правил з прийому та перебування в них дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ТУРЧИНОВА, відповідне доручення отримали міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та міські держадміністрації.

«В разі виявлення порушень винними займатимуться правоохоронні органи. Цих осіб буде притягнуто до відповідальності», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, в останні дні сталися масові отруєння дітей у санаторії «Перлина Карпат» на Закарпатті (240 дітей) і санаторії «Конвалія» на Львівщині (31 особа).