У санаторії «Перлина Карпат» - сальмонели і стафілокок

У закарпатському санаторії «Перлина Карпат», де отруїлися діти з Києва, за попередніми даними, виявлено збудники сальмонели і стафілококу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила головний лікар Закарпатської санітарно-епідеміологічної станції Віра ЧИЖ.

За її словами, за попередніми даними, станом на 12.00 8 липня отруєння дітей у санаторії «Перлина Карпат» могло бути викликане збудниками роду сальмонели і стафілококу.

Цих збудників спеціалісти СЕС виявили у змивах холодильників для зберігання риби та м’яса, на дошках для різання, у маслі «Селянське» і салаті зі свіжих овочів. Саме такі продукти харчування давали дітям і дорослим у санаторії на обід 4 липня, перед від’їздом.

Крім того, зауважила В.ЧИЖ, збудники сальмонели висіяні у двох працівників харчоблоку, у тому числі офіціанта, різновид стафілококу виявили у кухаря.

Головний лікар СЕС також уточнила, що триває робота зі співставлення виявлених збудників у продуктах зі збудниками у дітей, що захворіли. Проте остаточних висновків все одно ще немає, для повного з’ясування джерела і механізму потрапляння інфекції проводяться подальші дослідження.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня о 23.55 з потяга „Ужгород - Київ” до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" були госпіталізовані 72 особи, які після оздоровлення їхали із санаторію „Перлина Карпат” до Києва, - 65 дітей віком від 8 до 17 років і 7 дорослих.

Через декілька годин у Тернополі були госпіталізовані ще 2 дітей та у Хмельницькому - 2 дітей з цього потяга

Решта дітей та супроводжуючих дорослих у кількості 180 осіб доїхали до Києва, де ще 6 дітей були госпіталізовані.