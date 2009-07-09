Вода у Дніпрі та ще 6 річках не відповідає нормам

На території Черкаської області у Дніпрі та ще шести річках стан води не відповідає санітарним нормам.

Як повідомив кореспонденту УНІАН лікар відділення комунальної гігієни Черкаської обласної СЕС Анатолій ІЛЛЯШЕНКО, у Дніпрі було виявлено незначне перевищення вмісту заліза, фенолів (продуктів життєдіяльності синьо-зелених водоростей, у яких зараз період цвітіння), зафіксовано також наявність коліфагів (вірусів кишкової палички).

За словами А.ІЛЛЯШЕНКА, лікарі не рекомендують купатися на стихійних пляжах, які ніхто не контролює. У Черкасах купатися можна лише на двох пляжах, у Каневі – на одному, на лівому березі Дніпра – на чотирьох пляжах.

За результатами лабораторної експертизи якості річкової води, проведеної Черкаською обласною санепідстанцією, високе бактеріальне забруднення виявлене ще у шести річках Черкаської області. Основна причина забруднення – недостатнє очищення стічних вод.

Зокрема, за даними СЕЗ, забруднення спричинене поганою роботою очисних споруд виявлено у річці Тясмин (Смілянський район). Також небезпечно купатися у річках Золотоношка і Суха Згар (Золотоніський район), через критичну ситуацію на очисних спорудах каналізації міста Золотоноша.

У Катеринопільському районі через скид недостатньо очищених стічних вод з міста Ватутіне забруднилася річка Шполка, яка у свою чергу зіпсувала воду в річці Гнилий Тікич.

Через поки що невстановлені причини забруднена річка Уманка (Уманський район).