Список небезпечних речовин у кремах, зубній пасті і шампунях

Некомерційна організація EWG розробила спеціальне керівництво для споживачів: як правильно купувати засоби для догляду - і для дорослих, і для дітей. Звичайно, всі ми далеко не хіміки. Тому керівництво перетворили на просту і зрозумілу інструкцію, яку можна прихопити з собою в магазин. Правила читання етикетки

1. Насамперед дивимося на склад

Уникайте купувати продукти, в яких містяться речовини, що починаються з абревіатури "PEG". Потім шукайте речовини, які закінчуються на "-eth", - laureth, ceteareth і т.д.

2. Тепер перескакуємо до кінця списку інгредієнтів. Зазвичай в кінці виробники указують консерванти. Уникайте купувати косметику, в якій є:

- речовини, в закінченні яких є слово "paraben": methylparaben, ethylparaben, propylparaben і т.д.

- DMDM hydantoin

- Imidsazolidinyl urea

- Methylchloroisothiazolinone

- Methylisothiazolinone

- Triclosan

- Triclocarban

- Triethanolamine (або "TEA")

- у самому кінці списку - позначення "FRAGRANCE/PARFUM", "FD&C", "D&C" і "CI".

Чого не має бути у шампунях і кондиціонерах... - DMDM Hydantoin - викликає алергію і подразнення, може утворювати нітрозаміни, що провокують виникнення раку

- Fragrance - викликають алергічні реакції, можуть містити токсичні речовини, що руйнують нервову і гормональну системи

- Ceteareth- і PEG- - нафтопродукти, які можуть містити різні домішки, що викликають ракові пухлини.

у гелях для душу, засобах інтимної гігієни...

- Triclosan - руйнує ендокринну систему. При поєднанні з водою з-під крана утворює токсичні продукти

- DMDM Hydantoin - викликає алергію і подразнення, може утворювати нітрозаміни, що провокують виникнення раку

- Fragrance - викликають алергічні реакції, можуть містити токсичні речовини, що руйнують нервову і гормональну системи.

у зубній пасті...

- Fluoride - токсичний для нервової системи. Викликає потемніння зубів.

- Triclosan - руйнує ендокринну систему. При поєднанні з водою з-під крана утворює токсичні продукти.

- PEG- - нафтопродукти, які можуть містити різні домішки, що викликають ракові пухлини.

у сонцезахисних засобах...

- Oxybenzone - під впливом сонячного світла і ультрафіолетових променів може виробляти речовини, які викликають алергію або ракові пухлини

- DMDM Hydantoin - викликає алергію і подразнення, може утворювати нітрозаміни, що провокують виникнення раку

- Triethanolamine - серйозний алерген і подразник. Може містити речовини, які викликають рак.

Також при виборі сонцезахисних засобів американські екологи рекомендують:

- Не купувати засоби, упаковані у вигляді спреїв.

- Використовувати, як сонцезахисні засоби, креми, до складу яких входить не менше 7% zinc oxide або titanium dioxide.

- Не купувати сонцезахисні креми, які одночасно відлякують комах.

у косметиці для догляду за шкірою обличчя...

- DMDM Hydantoin - викликає алергію і подразнення, може утворювати нітрозаміни, що провокують виникнення раку

- Fragrance - викликають алергічні реакції, можуть містити токсичні речовини, які руйнують нервову і гормональну системи

- Ceteareth- і PEG- - нафтопродукти, які можуть містити різні домішки, що викликають ракові пухлини

- Hydroquinone - викликає подразнення, містить шкідливі для організму речовини

Не використовуйте креми проти старіння, якщо в них містяться: Lactic acid, Glycolic acid, AHA, BHA.

у дитячій косметиці...

- 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3 Diol

- BHA

- Boric acid

- Sodium borate

- Dibutyl phthalate & toluene

- DMDM Hydantoin

- Oxybenzone

- Triclosan.

Вибираючи косметику для дітей, керуйтеся наступними правилами: - Прагніть використовувати для малюка якомога менше косметики різних найменувань.

- Прагніть купувати продукти без ароматів.

Довідка. EWG - американська некомерційна організація Environmental Working Group. Займається оцінкою впливу хімічних речовин на навколишнє середовище. В світі набули резонансу їхні дослідження щодо токсичності фруктів і овочів (які краще, які гірше вбирають токсини). Вони ж знайшли в американському молоці елементи ракетного палива, що привело до серйозних "струсів" в молочній промисловості США.

Коментар фахівця

Все питання - в концентрації! Стовідсотково вірити в подібні дослідження не варто, - вважає керівник Парфюмерно-косметичної асоціації Росії Тетяна Пучкова. - Ну як можна говорити, що не можна використовувати косметику з парабенами! Без них ті ж креми дуже швидко псуються. Або PEG - поліетіленгліколь. Він міститься в 80 відсотках всієї косметичної продукції, найпоширеніший розчинник! Так, ці речовини не особливо корисні для шкіри. Але вони використовуються в суворо регламентованій концентрації. У кожній країні світу є своє законодавство. Яке вказує, скільки можна додавати в косметику тих або інших хімічних речовин. І якщо це легальна продукція, то їх в пасті, кремі або шампуні стільки, скільки потрібно.

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