Список небезпечних речовин у кремах, зубній пасті і шампунях
Некомерційна організація EWG розробила спеціальне керівництво для споживачів: як правильно купувати засоби для догляду - і для дорослих, і для дітей...
Некомерційна організація EWG розробила спеціальне керівництво для споживачів: як правильно купувати засоби для догляду - і для дорослих, і для дітей. Звичайно, всі ми далеко не хіміки. Тому керівництво перетворили на просту і зрозумілу інструкцію, яку можна прихопити з собою в магазин. Правила читання етикетки
Звичайно, всі ми далеко не хіміки. Тому керівництво перетворили на просту і зрозумілу інструкцію, яку можна прихопити з собою в магазин.
Правила читання етикетки
1. Насамперед дивимося на склад
Уникайте купувати продукти, в яких містяться речовини, що починаються з абревіатури "PEG". Потім шукайте речовини, які закінчуються на "-eth", - laureth, ceteareth і т.д.
2. Тепер перескакуємо до кінця списку інгредієнтів. Зазвичай в кінці виробники указують консерванти. Уникайте купувати косметику, в якій є:
- речовини, в закінченні яких є слово "paraben": methylparaben, ethylparaben, propylparaben і т.д.
- DMDM hydantoin
- Imidsazolidinyl urea
- Methylchloroisothiazolinone
- Methylisothiazolinone
- Triclosan
- Triclocarban
- Triethanolamine (або "TEA")
- у самому кінці списку - позначення "FRAGRANCE/PARFUM", "FD&C", "D&C" і "CI".
Чого не має бути у шампунях і кондиціонерах... - DMDM Hydantoin - викликає алергію і подразнення, може утворювати нітрозаміни, що провокують виникнення раку
- Fragrance - викликають алергічні реакції, можуть містити токсичні речовини, що руйнують нервову і гормональну системи
- Ceteareth- і PEG- - нафтопродукти, які можуть містити різні домішки, що викликають ракові пухлини.
у гелях для душу, засобах інтимної гігієни...
- Triclosan - руйнує ендокринну систему. При поєднанні з водою з-під крана утворює токсичні продукти
- DMDM Hydantoin - викликає алергію і подразнення, може утворювати нітрозаміни, що провокують виникнення раку
- Fragrance - викликають алергічні реакції, можуть містити токсичні речовини, що руйнують нервову і гормональну системи.
у зубній пасті...
- Fluoride - токсичний для нервової системи. Викликає потемніння зубів.
- Triclosan - руйнує ендокринну систему. При поєднанні з водою з-під крана утворює токсичні продукти.
- PEG- - нафтопродукти, які можуть містити різні домішки, що викликають ракові пухлини.
у сонцезахисних засобах...
- Oxybenzone - під впливом сонячного світла і ультрафіолетових променів може виробляти речовини, які викликають алергію або ракові пухлини
- DMDM Hydantoin - викликає алергію і подразнення, може утворювати нітрозаміни, що провокують виникнення раку
- Triethanolamine - серйозний алерген і подразник. Може містити речовини, які викликають рак.
Також при виборі сонцезахисних засобів американські екологи рекомендують:
- Не купувати засоби, упаковані у вигляді спреїв.
- Використовувати, як сонцезахисні засоби, креми, до складу яких входить не менше 7% zinc oxide або titanium dioxide.
- Не купувати сонцезахисні креми, які одночасно відлякують комах.
у косметиці для догляду за шкірою обличчя...
- DMDM Hydantoin - викликає алергію і подразнення, може утворювати нітрозаміни, що провокують виникнення раку
- Fragrance - викликають алергічні реакції, можуть містити токсичні речовини, які руйнують нервову і гормональну системи
- Ceteareth- і PEG- - нафтопродукти, які можуть містити різні домішки, що викликають ракові пухлини
- Hydroquinone - викликає подразнення, містить шкідливі для організму речовини
Не використовуйте креми проти старіння, якщо в них містяться: Lactic acid, Glycolic acid, AHA, BHA.
у дитячій косметиці...
- 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3 Diol
- BHA
- Boric acid
- Sodium borate
- Dibutyl phthalate & toluene
- DMDM Hydantoin
- Oxybenzone
- Triclosan.
Вибираючи косметику для дітей, керуйтеся наступними правилами: - Прагніть використовувати для малюка якомога менше косметики різних найменувань.
- Прагніть купувати продукти без ароматів.
Довідка. EWG - американська некомерційна організація Environmental Working Group. Займається оцінкою впливу хімічних речовин на навколишнє середовище. В світі набули резонансу їхні дослідження щодо токсичності фруктів і овочів (які краще, які гірше вбирають токсини). Вони ж знайшли в американському молоці елементи ракетного палива, що привело до серйозних "струсів" в молочній промисловості США.
Коментар фахівця
Все питання - в концентрації! Стовідсотково вірити в подібні дослідження не варто, - вважає керівник Парфюмерно-косметичної асоціації Росії Тетяна Пучкова. - Ну як можна говорити, що не можна використовувати косметику з парабенами! Без них ті ж креми дуже швидко псуються. Або PEG - поліетіленгліколь. Він міститься в 80 відсотках всієї косметичної продукції, найпоширеніший розчинник! Так, ці речовини не особливо корисні для шкіри. Але вони використовуються в суворо регламентованій концентрації. У кожній країні світу є своє законодавство. Яке вказує, скільки можна додавати в косметику тих або інших хімічних речовин. І якщо це легальна продукція, то їх в пасті, кремі або шампуні стільки, скільки потрібно.