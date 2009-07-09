Абрикоси - для мозку і серця

1. Повертають ясність думки. У абрикосі дуже багато цукру – «палива» для мозку, тому, якщо хочете прояснити думки, з`їжте кілька плодів. Правда, унаслідок цього солодкого багатства на нього не варто налягати тим, хто дотримується дієту для схуднення.

2. Покращують кровотворення. У 100 г абрикоси заліза стільки ж, скільки в 250 г печінки, тому це один з кращих фруктів для кровотворення. Саме тому абрикоси, в т.ч. сушені – курага – рекомендують хворим на анемію, а також вагітним.

3. Заспокоюють серце і знижують тиск. Завдяки величезній кількості солей калію абрикоси мають лікувальний ефект при аритміях, а також сечогінну дію, через що корисні тим, хто страждає гіпертонією і набряками, в т.ч. ниркового походження.

4. Покращують зір. Цій властивості він зобов`язаний великій кількості вітаміну А – того самого, який перешкоджає «курячій сліпоті». Чим оранжевіше забарвлення фрукта, тим його більше. Крім того, він просто необхідний дітям, оскільки бере участь в процесах росту.

5. Виводить з організму отрути. Абрикоса щедро багата пектинами - харчовими волокнами, які чистять кишечник і виводять з нього все «непотрібне». Тому ці фрукти корисні всім, хто захоплюється смаженим, жирним, копченим, продуктами тривалого зберігання – основними джерелами шлаків.

6. Зміцнює судини. Завдяки флавоноїдам і вітаміну С абрикоси зміцнюють судини. Особливо це корисно тим, хто страждає дистонією і має схильність до утворення синяків.

Скільки з`їдати для ефекту? Достатньо 2-3 абрикос в день.

Застереження. Абрикоси протипоказані при виразці, гастриті і діабеті. Також врахуйте, що не можна запивати абрикоси холодною водою – буде пронос.

segodnya.ua