Гіпертонію можна лікувати вегетаріанством

Відома амінокислота, що входить до складу багатьох рослинних білків, викликає пониження артеріального тиску. Лікарі рекомендують використовувати цей доступний засіб в комплексному лікуванні гіпертонії і хвороб серця.

Американські кардіологи проаналізували дані 4,5 тис. осіб у віці 40 років з 17 міст і сіл Китаю, Японії, Великобританії і США. Проводилося вісім різних тестів на визначення артеріального тиску, чотири опитування за якістю харчового раціону і двократний добовий збір сечі кожного учасника.

У результаті лікарі встановили, що збільшення вмісту в їжі глутамінової кислоти на 5% приводить до пониження тиску на 1,5-3 мм ртутного стовпа. В межах одного організму таке зниження кров`яного тиску здається незначним, але в масштабі популяції це є потенційно значущим фактом, говорить Джеремія Стемлер (Jeremiah Stamler), професор і керівник дослідження з Північно-західного університету (Northwestern University), США.

Основними джерелами глутамінової кислоти у складі рослинного білка є боби, нешліфований рис, макарони, хліб і хлібні злаки, а також тофу.

infox.ru