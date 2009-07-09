У 2009 році рівень захворюваності на туберкульоз серед підлітків Києва зріс на 30%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила головний позаштатний фахівець з дитячої фтизіатрії Головного управління охорони здоров`я КМДА і Міністерства охорони здоров`я Галина ПЕТРОВСЬКА на засіданні ради з питань протидії туберкульозу, яке відбулося у мерії під керівництвом першого заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ.

Г.ПЕТРОВСЬКА поінформувала, що у дітей підліткового віку – від 14 до 18 років – туберкульозну паличку виявляють одночасно не тільки реакцією Манту, але й методом флюорографії.

«У нас серед такої групи дітей відзначається зростання захворюваності майже на 30%. Так захворіло підлітків у нас уже близько 12 чоловік», - повідомила Г.ПЕТРОВСЬКА, говорячи про динаміку розповсюдження захворюваності у період січня-травня цього року.

Водночас, відзначила фахівець, існує проблема з виявленням захворювання серед маленьких дітей, в яких діагностують туберкульоз реакцією Манту.

«Охоплення реакцією Манту дітей від року до 14-ти років знизилось і становить всього 9% за 5 місяців цього року… У зв`язку із масовою відмовою батьків від туберкульозної діагностики, а також із недостатнім забезпеченням лікувальної мережі туберкуліном у зв`язку з його подорожчанням і маємо таке низьке охоплення. З низьким охопленням у нас знизилося і виявлення туберкульозу в дітей», - підкреслила Г.ПЕТРОВСЬКА.

Так, за її даними, за 5 місяців цього року захворюваність дітей, згідно зі звітами, знизилася майже удвічі і склала коефіцієнт 1,3, тоді як за аналогічний період минулого року він був 3,2.

Для поліпшення ситуації, за її словами, необхідно, щоб санепідслужби міста взяли під контроль охоплення дітей діагностикою.

«Потрібно, щоб воно становило не менше 95%. Лише завдяки такому охопленню ми можемо попередити епідемію туберкульозу серед дітей», - переконана фахівець.

У свою чергу, головний державний санітарний лікар Києва Анатолій ПОНОМАРЕНКО, посилаючись на результати моніторингу за 5 місяців цього року по відмовах від щеплень у пологових будинках столиці, повідомив, що вакцинація була зроблена 77,8% немовлят (з 14 тис. 338 дітей вакцинацію пройшли 11 тис. 160), а 11,3% батьків відмовилися від проведення вакцинації їхнім немовлятам – це 1 тис. 623 дитина.

Для порівняння, у 2008 році від щеплення проти туберкульозу немовлятам у пологових будинках міста відмовилися 2 тис. 402 матері (6,9% від числа немовлят).

В цілому на сьогоднішньому засіданні наголошувалося, що епідемічна ситуація з туберкульозом у Києві, як і в Україні, залишається напруженою.

Учасники зустрічі ухвалили рішення до наступного засідання, яке відбудеться у вересні цього року, напрацювати пропозиції по програмі боротьби з епідемією у місті, а до 1 серпня у всіх районах столиці створити районні ради з протидії розповсюдженню туберкульозу.

В інтерв`ю журналістам І.КІЛЬЧИЦЬКА після закінчення наради відзначила, що влада зараз докладає усіх зусиль для того, щоб спрямувати свої сили на поліпшення ситуації по боротьбі з туберкульозом. Зокрема, незважаючи на економічну кризу, заплановані кошти на ремонт лікарень.

«Особисто я взяла шефство над дитячою туберкульозною лікарнею. Щомісячно їй допомагаю. Знаю цих діток, їжджу туди», - додала перший заступник голови КМДА.

І.КІЛЬЧИЦЬКА також рекомендувала не відмовлятися від діагностики, зокрема батькам - від вакцинації дітей.

«Я своїм дітям роблю обов`язково ці щеплення - на третій день. І рекомендую усім це робити», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.