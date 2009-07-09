Хрускіт пальцями шкідливий для суглобів

Медики періодично повертаються до вивчення питання про сторонні звуки в суглобах. Багато хто любить похрускати не тільки пальцями, але і шиєю, і навіть ліктями. Звичку найчастіше пояснюють відчуттям скутості в тілі і в суглобах, бажанням потягнутися.

Британські медики шукали причину клацань і змоделювали прилад, що зображає фізіологію суглоба при згинах і розтягуванні. При довгих статичних навантаженнях тканини суглоба щільно прилягають одна до одної. Потім при різкому розтягуванні усередині нього падає тиск, унаслідок чого рідина «спінюється» - згідно явищу кавітації через різке зниження тиску в рідині утворюються бульбашки газу. А оскільки суглоб герметичний, то після зняття зусилля бульбашка газу знову вмить розчиняється в рідині. Це ми й чуємо.

Голова Союзу німецьких ревматологів (BDRh) доктор Едмунд Эдельманн (Edmund Edelman) також не знаходить в цьому проведенні часу користі, вірніше, убачає шкоду. «Той, хто часто повторює такі клацання, надалі ризикує одержати хворі суглоби», - застерігає він. «Понад те, при постійному неприродному навантаженні на суглоб хрящ може роздроблятися або протертися до сполучної тканини».

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