Мешканець Херсонщини потрапив до реанімації після укусу гадюки
10:05, 09 липня 2009Країна
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Вже п’ятий випадок
Мешканець Голопристанського району Херсонської області потрапив до реанімації після укусу гадюки.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Головного управління МНС в Херсонській області, 8 липня у лісосмузі поблизу селища Рибальче місцевий 41-річний мешканець не помітив плазуна, подібного до сірої степової гадюки. Після укусу в руку він звернувся до лікарні й був одразу госпіталізований. Зараз постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні Голопристанської ЦРЛ у стані середньої тяжкості.
За поточний період це вже п’ятий випадок укусу отруйними зміями в області. Всі постраждалі, на щастя, після лікування пішли на поправку.
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