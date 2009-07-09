Мешканець Херсонщини потрапив до реанімації після укусу гадюки

Мешканець Голопристанського району Херсонської області потрапив до реанімації після укусу гадюки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Головного управління МНС в Херсонській області, 8 липня у лісосмузі поблизу селища Рибальче місцевий 41-річний мешканець не помітив плазуна, подібного до сірої степової гадюки. Після укусу в руку він звернувся до лікарні й був одразу госпіталізований. Зараз постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні Голопристанської ЦРЛ у стані середньої тяжкості.

За поточний період це вже п’ятий випадок укусу отруйними зміями в області. Всі постраждалі, на щастя, після лікування пішли на поправку.