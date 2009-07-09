На Донеччині масове отруєння дітей

Госпіталізацію 15 дітей з оздоровчого центру «Сонячний берег» в Донецькій області 3 липня спричинила гостра кишкова інфекція.

Про це УНІАН повідомили в обласній санітарно-епідеміологічній станції.

В облСЕС уточнили, що спочатку з дитячого оздоровчого центру «Сонячний берег» до лікувальних установ Першотравневого району і Маріуполя було госпіталізовано 20 дітей. Після проведення клінічного, клініко-лабораторного і бактеріологічного обстеження діагноз не було підтверджено у 5 дітей.

Хворі діти отримали необхідну медичну допомогу і 4 і 5 липня були виписані з лікарень для медичного нагляду в амбулаторних умовах, оскільки не потребували лікування в стаціонарі.

За наслідками проведеного санітарно-епідеміологічного розслідування у кухаря і кухонної працівниці ДОЦ «Сонячний берег» виділено збудник інфекції. Їх від роботи усунено.

В облСЕС відзначили, що найбільш вірогідним чинником передачі інфекції стали харчові продукти, які виготовлялися на харчоблоке дитячого центру і вживалися дітьми 2 липня на вечерю: напій кавовий, пюре картопляне і котлети з філе курки.

Забруднення їжі спричинило недотримання правил особистої і громадської гігієни персоналом харчоблоку, порушення технології виготовлення страв, неякісна обробка технологічного устаткування, інвентарю, столового посуду після використання, а також прибирання приміщень, констатували в облСЕС.

За наслідками розслідування притягнуті до адміністративної відповідальності директор ДОЦ «Сонячний берег» і завідувачка харчоблоком.

Ухвалою заступника головного державного санітарного лікаря Донецької області в ДОЦ «Сонячний берег» заборонено відкриття другої зміни з 12 липня до усунення виявлених порушень.

Обласна СЕС організувала позачергові комплексні перевірки всіх ДОЦ південної і північної зон Донецької області, посилила контроль за здійсненням дезинфекційних заходів, постачанням харчовими продуктами і водою.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня в лікарні Першотравневого району Донецької області і Маріуполя з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 20 дітей у віці 10-14 років. Всі потерпілі відпочивали в дитячому оздоровчому центрі «Сонячний берег» (смт Ялта), що належить ВАТ «Точмаш» (Донецьк).