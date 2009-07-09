Облисіння лікується звичайною амінокислотою

Хоча проблему висмикування і вищипування у себе волосся фахівці відносять скоріше до поведінкових і психологічних, її, як виявилось, можна вирішити за допомогою пігулки, що містить всього лише один компонент, - Н-ацетілцистеїнову амінокислоту.

Доктор Джон Грант, керівник експерименту, співробітник медичного факультету університету Міннесоти (University of Minnesota, США), сказав: «Н-ацетілцистеїн стане ефективним засобом для лікування трихотиломанії. Але необхідно пам`ятати, що першопричину цього відхилення потрібно лікувати з використанням не тільки ліків, але і когнітивної психотерапії».

Нав`язливе вищипування і висмикування волосся, так само як і обкушування нігтів, зазвичай починається в дитячому або підлітковому віці і пов`язане зазвичай з підвищеною тривожністю або якимись негативними подіями в житті - наприклад, з розлученням батьків або смертю близької людини. Часто ця звичка трактується як самозаспокійлива антистресова поведінка.

lenty.ru