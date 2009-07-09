Фінансові труднощі погіршують фігуру

Стрес може привести до того, що людина набирає зайву вагу, стверджують учені, що опублікували результати своєї роботи в червневому випуску журналу American Journal of Epidemiology. Це дослідження - перше, в якому був розглянутий зв`язок між зайвою вагою і різними видами стресу, викликаного проблемами на роботі, фінансовими труднощами, напруженими відносинами в сім`ї і нападами тривожності.

«Стан економіки сьогодні приводить до стресу, а стрес пов`язаний з виникненням захворювань серцево-судинної системи і підвищеним ризиком розвитку раку. Наше дослідження показало, що стрес також пов`язаний із зайвою вагою», - розповів автор нового дослідження Джейсон Блок (Jason Block) з Гарвардського університету.

У важкі періоди життя люди часто міняють свою харчову поведінку, що відбивається на їх фігурі. Зайва вага, пов`язана із стресом, також залежить від статі, типу їжі, що вживається, і від того, чи була людина повною незалежно від стресу.

newsland.ru