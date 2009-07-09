В Черкасах відкрито нове проктологічне відділення

На базі Черкаської обласної лікарні урочисто відкрили нове проктологічного відділення. Надання проктологічної допомоги хворим до цього часу здійснювалося на базі відділення хірургії, проте потреба розмежування та розширення цих служб вже давно стала нагальною.

За повідомлення прес-секретаря Головного управління охорони здоров`я Черкаської облдержадміністрації, нове відділення розраховане на 20 ліжок і розташовується на вивільнених площах колишнього відділення кардіохірургії.

– У відділенні надаватиметься фахова допомога хворим з усієї області, які мають проктологічну патологію, – зазначив головний лікар Черкаської обласної лікарні Валерій ЧЕРНЯК.

За його словами, це лише початковий етап розвитку проктологічної служби, оскільки в подальших планах відділення має стати обласним проктологічним центром. Для забезпечення належних умов перебування хворих, у відділенні проведено ремонт палат і харчоблоку, закуплено нові ліжка та меблі, медичне обладнання і апаратуру.

За словами завідувача проктологічним відділенням Черкаської обласної лікарні Олега СТРАТІЙЧУКА, порівняно з аналогічним періодом минулого року фахівцям вдалося майже вдвічі збільшити обсяги надання проктологічної допомоги, в тому числі і оперативних втручань, впровадили виконання складних реконструктивних операції на товстій кишці.

У нових умовах роботи відділення заплановано впровадження в медичну практику нових сучасних технологій та методів лікування.