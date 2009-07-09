Чому у багатих матерів частіше народжуються хлопчики?

Голландським ученим вдалося прослідкувати залежність між мірою забезпеченості жінки і статтю її потомства: у спроможних пані частіше народжуються хлопчики, причому ця кореляція тим сильніша, чим гірше загальні умови життя в даному суспільстві, пише The Daily Mail. Основою для дослідження послужила база даних, в якій зібрані відомості про 95 тис. матерів з Руанди.

Відповідно до еволюційної теорії, за хороших життєвих умов у жінки більше шансів передати свої гени майбутнім поколінням через потомство чоловічої статі, оскільки воно, швидше за все, буде здоровим і зможе перемогти в боротьбі за виживання. Якщо ж матеріальні умови залишають бажати кращого, жінці, з погляду природного відбору, вигідніше привести у світ дівчинку, якій не доведеться брати участь в змаганні з собі подібними, пояснює таблоїд.

inopressa.ru