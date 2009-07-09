В Україні насправді з'явиться сімейна медицина?

Вчора на засіданні Кабінет міністрів України було розглянуто і схвалено проект Закону «Про затвердження загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року» та проект розпорядження уряду «Про створення міжвідомчої робочої групи з питань розвитку первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За словами міністра охорони здоров’я Василя КНЯЗЕВИЧА, мережа закладів охорони здоров’я, що надають допомогу сільським жителям, потребує суттєвої оптимізації, оскільки не дозволяє забезпечити доступність та належну якість медичної допомоги селянам. Це, насамперед, стосується фельдшерсько-акушерських пунктів, сільських лікарських амбулаторій та дільничних лікарень. Є певна кількість сільських закладів, які не використовують свої потужності, що призводить до неефективного використання обмежених фінансових можливостей сільських та селищних рад. У першу чергу це відноситься до дільничних лікарень.

Так, з 580 дільничних лікарень 41 заклад обслуговує сільського населення менше нормативного показника (менше 1,5 тис. осіб) і потребує реорганізації у заклади загальної практики-сімейної медицини, близько половини дільничних лікарень використовують ліжковий фонд не за призначенням (як ліжка соціального спрямування, особливо у зимовий період). Натомість є райони, де існує потреба у формуванні більш потужної мережі закладів. Так, понад 250 сіл з населенням від 500 до 1000 осіб не мають фельдшерсько-акушерського пункту.

На сьогодні МОЗ бачить вирішення цієї проблеми шляхом оптимізації мережі закладів охорони здоров’я. З цієї метою розроблено модель первинної медико-санітарної допомоги на селі, основною організаційною структурною одиницею якої має стати районний центр первинної медико-санітарної допомоги, який буде координувати діяльність усіх сільських закладів охорони здоров’я. Крім того, МОЗ опрацьовані табелі оснащення сільських лікарських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів тощо.

Фахівці переконані, що виконання згаданої програми дозволить дещо покращити стан здоров’я селян та поліпшить скрутну демографічну ситуацію.

Схвалений урядом законопроект передано до Верховної Ради України.

Окрім того, створена Кабміном Міжвідомча робоча група з питань розвитку первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості, до складу якої увійшли представники Міністерства економіки, Міністрства регіонального розвитку і будівництва, Міністерства навколишнього природного середовища, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства транспорту та зв’язку, уже найближчим часом проведе таку роботу:

опрацює моделі реорганізації первинної медико-санітарної допомоги на селі шляхом структурно-організаційного та фінансово-економічного розмежування первинної та вторинної (спеціалізованої) допомоги з урахуванням особливостей адміністративно-територіальних одиниць;

визначить потребу у будівництві типових будівель сільських закладів охорони здоров’я, медичному обладнанні, транспорті та засобах зв’язку відповідно до табелю оснащення з урахуванням результатів інвентаризації, підготувати відповідні фінансово-економічні розрахунки;

розробить пропозиції щодо удосконалення порядку фінансування закладів первинної медико-санітарної допомоги на селі, підвищення заробітної плати медичним працівникам та забезпечення їх житлом.