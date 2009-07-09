Hове революційне лікування очей

Фахівець із захворювань очей професор Джон Маршалл з Королівського коледжу в Лондоні, Великобританія, розробив нове революційне лікування очей за допомогою лазера, яке повертає очам молодість і запобігає погіршенню зору з віком. Вікова макулярна дегенерація - це захворювання, при якому мембрана на задній стінці ока засмічується природними відходами, продукованими світлочутливими клітинами, і це замутнює зір.

В молодості спеціальні ферменти очищають око, але з віком ця систем починає давати збої. Професор сподівається, що лікування буде загальнодоступним через 2-5 років, і одного разу люди, в сім`ї яких відомі випадки захворювання на вікову дегенерацію макули, зможуть проходити профілактичне лікування з метою запобігання захворюванню. На жаль, процедура не допоможе відновити зір тих, хто вже втратив його в результаті хвороби, повідомляє портал.

likar.info