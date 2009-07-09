Як збільшити свій ріст?

Хлопці, згідно з медичними даними, ростуть до 22 років. Але навіть якщо такого і не трапиться, є декілька варіантів. Коротко ознайомимося з ними.

Перший – це вельми дорога операція, що має на меті збільшення кісток нижніх кінцівок, а, простіше кажучи, ніг. Приготуйтеся бути прикованим до лікарняного ліжка місяців отак на 8-9. Збільшення росту в результаті цієї процедури буде не більшим за 5 см, до того ж вам доведеться ще багато років (!) спостерігатися у лікарів в цілях профілактики ускладнень.

Тому зупинемо увагу на природнішому способі – фізичних вправах. Знайдіть фахівця, який порекомендує комплекс, і при вашому терпінні і старанності ріст протягом півроку збільшиться на ті ж самі 5-7 см, а, можливо, і більше! І ніяких операцій.

Вправи займуть приблизно 20 хвилин в день, але вони повинні бути регулярними! При цьому - ви ведете звичайний (активний) спосіб життя, не порушуючи звичний режим. На жаль, ми не можемо привести методику, але знайти її – зовсім не складно.

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