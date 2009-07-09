Чим небезпечна сексуальна інтернет-залежність?

У середині 90-х років минулого століття з`явився новий термін «Інтернет-залежність», який запропонував доктор Айвен Голдберг. Ця недуга вже міцно увійшла до термінології західних психіатрів, але те, що ця новоспечена хвороба ще не лікується у нас, не говорить про те, що подібного захворювання у нас немає.

Сьогодні чимала кількість сімейних пар перебуває на межі розпаду через кіберсексуальну залежність. Що примушує людину йти шляхом прихильника віртуальної Венери? Тут декілька причин. По-перше, це повна анонімність і повна відсутність необхідності психологічно пристосовуватися під партнера. По-друге, це повна вседозволеність, хоч би і уявна.

Які є симптоми «хвороби» в поведінці близької людини, які повинні насторожити?

1. Вся його інформація зберігається під паролем.

2. Хвороблива тяга до Мережі, коли людина не в змозі відірватися від комп`ютера.

3. Притуплення статевого ваблення впродовж довгого часу.

4. Виникнення дивних прохань щодо інтимного боку життя, наприклад, «ти не мав (мала) коли-небудь ваблення до представників своєї статі»?

Як повернути близьку людину? Питання дуже складне. Ставити ультиматум – безглуздо. Життя і робота сучасної людини без комп`ютера немислимі, особливо, якщо людина працює, наприклад, сисадміном або веб-дизайнером.

Що можна зробити в першу чергу? Перш за все, прибрати зі спальні всі сторонні речі. Якщо трапилося так, що Ви не можете дозволити собі квартиру великих розмірів і обмежуєтеся тільки однією кімнатою, то постарайтеся, щоб комп`ютер і телевізор не були включені. І спробуйте привернути увагу своєї другої половини до себе.

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