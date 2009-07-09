У Криму при купанні в морі помер відпочиваючий

У Криму під час купання в морі від серцевого нападу помер громадянин Російської Федерації, житель міста Брянськ, 1958 року народження. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

За повідомленням прес-служби, інцидент стався у с. Попівка Сакського району Автономії. Встановлено, що, коли загиблий громадянин перебував у морській воді, у нього трапився серцевий напад. З води на берег його винесли відпочиваючі, і приступили до надання першої медичної допомоги, але результату це не принесло. На березі медиками швидкої допомоги була констатована смерть чоловіка.

Причина смерті встановлюється. Проводиться розслідування.