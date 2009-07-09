У Криму при купанні в морі помер відпочиваючий
13:31, 09 липня 2009Країна
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Від серцевого нападу
У Криму під час купання в морі від серцевого нападу помер громадянин Російської Федерації, житель міста Брянськ, 1958 року народження. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в АРК.
За повідомленням прес-служби, інцидент стався у с. Попівка Сакського району Автономії. Встановлено, що, коли загиблий громадянин перебував у морській воді, у нього трапився серцевий напад. З води на берег його винесли відпочиваючі, і приступили до надання першої медичної допомоги, але результату це не принесло. На березі медиками швидкої допомоги була констатована смерть чоловіка.
Причина смерті встановлюється. Проводиться розслідування.
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