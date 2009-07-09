Кожна українська сім’я повинна мати 1,6 дітей

Для подолання демографічної кризи в Україні потрібно народжувати 1,6 дітей на сім’ю. Про це тижневику «Коментарі:» повідомив начальника відділу демографічного розвитку Міністерства у справах сім’ї, молоді і спорту Руслан ГРЕБЕНИЧЕНКО.

За його словами, "для позитивної динаміки відтворення населення потрібно народжувати 1,6 дітей на сім’ю". "Якщо такі темпи зростання народжуваності збережуться і підвищиться просте відтворення населення, коли в сім’ї народжуватиметься двоє дітей, то через років п’ять ми вже зможемо говорити про те, що демографічна криза від нас відходить", - пояснив він.

Тижневик відзначає, що збільшення народжуваності, про яке останнім часом часто говорять в Україні, зумовлене не тільки соціально-економічними факторами, але й культурними особливостями.

Як розповіла виданню Ірина КУРИЛО - завідувачка відділу проблем якості демографічних процесів Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, підвищення народжуваності в Україні спостерігається ще з 2002 року. «Це так званий компенсаційний підйом, коли люди довго відкладали народження дітей, а потім у зв’язку з поліпшенням економічної ситуації, адаптацією до нових умов реалізували своє бажання. Крім того, до зростання народжуваності долучився структурний чинник. Саме з 2002 року і до сьогодні у дітородний вік вступають жінки, які народилися у середині 1980-х років, а це було досить чисельне покоління. Навіть якщо вони народять по одній дитині, то за інших рівних умов абсолютне число народжуваності буде більшим», - пояснила експерт.

Свою роль у підвищенні народжуваності, відзначають «Коментарі:», відіграло і запровадження 2005 року одноразової грошової допомоги при народженні дитини і збільшення її розміру 2008 року.

Проте, на думку експертів, основний чинник зростання народжуваності лежить не в соціально-економічній, а радше в культурній площині.

«Соціально-економічні чинники, якщо аналізувати вітчизняну статистику, не дуже спрацьовують. Адже у нас вища народжуваність якраз там, де з погляду матеріальних особливостей люди не дуже добре живуть. Більше народжують там, де у зв’язку з культурними традиціями, релігійними переконаннями тощо заведено мати кількох дітей - на Заході України, в сільській місцевості», - зазначає І.КУРИЛО.

Проте зростання народжуваності ще не свідчить про те, що скорочення кількості населення в Україні припинилося. За даними Держкомстату, впродовж січня-квітня цього року загальна чисельність населення України зменшилася на 82,3 тис. осіб. Таке зменшення відбувається виключно за рахунок природного скорочення (87,5 тис. осіб), яке не перекриває незначний міграційний приріст населення (5,2 тис. осіб).

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату України, у січні-квітні 2009 року, порівняно з відповідним минулорічним періодом, обсяг природного скорочення населення зменшився на 27,5 тис. осіб, або з 7,5 до 5,8 особи у розрахунку на 1000 населення. Інтенсивність народжуваності зросла в цілому з 10,1 до 11,0 живонароджених у розрахунку на 1000 населення. З початку року спостерігається суттєве зменшення кількості померлих, порівняно з відповідним періодом минулого року, рівень смертності зменшився з 17,6 до 16,8 особи на 1000 населення.