Нічні зміни вбивають

Група дослідників Гарвардського університету прийшла до висновку, що робота в нічні зміни є причиною виникнення цілого ряду небезпечних захворювань - ожиріння, діабету і хвороб серцево-судинної системи.

У тих, що працюють в нічні зміни, знижується рівень лептину в крові, що, в довгостроковій перспективі, підвищує ризик ожиріння. Одночасно, різко збільшується вироблення "гормону стресу" – кортизолу і підвищується кров`яний тиск.

Один з керівників дослідження, Франк Шир говорить: " Існують переконливі докази збільшення ризику виникнення серцево-судинних захворювань і системи обміну речовин для тих, хто працює в нічні зміни і по ковзаючому графіку. В той же час механізм цього явища ще належить зрозуміти".

Раніші дослідження на тварин показали, що "заміна дня на ніч" може привести до найнеприємніших результатів і навіть передчасної смерті.

Учені дають деякі поради, які допоможуть мінімізувати шкоду, що наноситься організму нічною працею:

- Працедавець повинен дозволити працівникові декілька 20-хвилинних перерв під час нічної зміни, з тим, що б він міг подрімати і дещо відновити сили

- Працюючим в нічні зміни слід надавати більше вихідних

- Після нічної зміни слід спати в затемненому приміщенні

- Під час нічної зміни і перед денним сном слід уникати ситної їжі, алкоголю і кави.

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