Волинь: Президент вручив ключі від будинків семи багатодітним родинам

У с. Карпилівка Ківерцівського району Волинської області Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив ключі від будинків семи багатодітним родинам у рамках реалізації спільного проекту влади і бізнесу «Зігрій любов`ю дитину».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у своєму виступі перед мешканцями села В.ЮЩЕНКО наголосив, що держава останніми роками приділяє пильну увагу проблемам багатодітних родин, національного усиновлення тощо.

У цьому контексті він відзначив важливість залучення до допомоги багатодітним сім`ям представників бізнесу. На сьогодні, повідомив Президент, на Волині проектом «Зігрій любов`ю дитину» охоплено 57 багатодітних сімей.

«Зроблено багато, 76% задач цього проекту на Волині виконано», - констатував Президент.

Водночас він додав, що суспільство безперечно має усвідомлювати, що кількість сімей цієї категорії зростатиме, а їхні проблеми й надалі потребуватимуть вирішення.

«Держава починається з родини», - переконаний Президент.

Глава держави подякував підприємцям, які беруть активну участь у проекті «Зігрій любов`ю дитину».

Президент також оглянув будинок однієї з родин, що отримали сьогодні житло.

*** Нині на Волині проживає 13 тис. 343 багатодітних родин, що виховують трьох і більше дітей (понад 4% усіх сімей області), 62 родини виховують десять і більше неповнолітніх дітей. З них державну допомогу сім`ям з дітьми отримують 7870 родин, соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям - 6776, житлові субсидії - 758.