Дніпропетровську загрожує техногенна катастрофа

Припинення будівництва метро у Дніпропетровську загрожує місту техногенною катастрофою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної ради з посиланням на результати засідання робочої групи депутатів облради з вивчення стану справ та проблемних питань будівництва першої черги метрополітену у Дніпропетровську.

“Теоретично можливе відключення будівництва метро за борги від спожитої електроенергії, які складають понад 2 млн. грн., може мати для міста непередбачувані наслідки і загрожує техногенною катастрофою”, - цитує прес-служба виступи депутатів.

Наразі підприємство „Дніпропетробуд” також має 2,5 млн. грн. боргів перед Пенсійним фондом, близько 3 млн. грн. - за товарні надходження, 0,5 млн. грн. з виплати заробітної плати.

За перше півріччя 2009 р. підрядник вже спорудив 55 метрів тунелю метро, вартість цих робіт становить 15 млн. грн., з яких 7,5 млн. грн. витрачено на облаштування безпеки тунелю. Наразі через відсутність фінансування з держбюджету роботи зупинено. Наявні кошти йдуть на відкачування води та інші роботи, пов’язані з безпечною підтримкою підземних виробок.

Депутати Дніпропетровської облради на підставі акту техногенної експертизи стану метрополітену, що здійснюється зараз відповідними службами, вирішили звернутися до Кабінету міністрів, Верховної Ради та Президента України з вимогою виділити необхідні кошти на продовження будівництва метро. У поточному році на це необхідно 273 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла голові Дніпропетровської ОДА Віктору БОНДАРЮ при перегляді держбюджету перерозподілити 500 млн. грн., виділених в поточному році на будівництво метрополітену в Донецьку, на користь Дніпропетровська, тобто виділити місту з цієї суми на будівництво метро 220 млн. грн.