Розробники ліків у змові з виробниками дженериків?

Крупні фармацевтичні компанії підозрюються в змові з виробниками препаратів-дженериків, повідомляє ВВС. Європейська комісія почала розслідування причин затримки появи на ринку дешевих аналогів оригінальних препаратів (дженериков).

Група фахівців на чолі з комісаром Єврокомісії по конкуренції НеЕли Крус (Neelie Kroes) опублікувала звіт, згідно якому фармацевтичні компанії використовують різноманітні методи, щоб збільшити терміни обороту препаратів на ринку, а також відкласти появу їх дешевших аналогів.

За даними звіту, в деяких випадках з моменту закінчення терміну дії ліцензії на препарат до появи у продажу дженерика проходить більше семи місяців. Така затримка викликана спробами фармацевтичних компаній компенсувати витрати на розробку і виробництво ліків різними методами.

medportal.ru