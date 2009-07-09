У Києві пройде благодійна вечірка для допомоги онкохворим

У Києві завтра відбудеться благодійна вечірка “Бомонд за здоров’я України”, кошти від якої підуть на допомогу 15-річному онкохворому Вадиму ГРЕБЕНЮ.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила голова медіа-альянсу “За здорову Україну” Лідія БУЦЬКА.

За її словами, до участі у вечірці запрошуються усі бажаючі.

“На прохання взяти участь у цій благодійній акції відгукнулися відомі спортсмени та діячі мистецтв України. Усі, хто прийдуть на вечірку, зможуть особисто поспілкуватися з ними”, – зауважив Л.БУЦЬКА.

Вона повідомила, що благодійну вечірку відвідають, зокрема, чемпіон світу, чотириразовий Олімпійський призер з метання молоту Олександр КРИКУН, призерка Олімпіади в Сіднеї зі стрибків у воду Анна СОРОКІНА, заслужений діяч мистецтв Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ, композитор та піаніст Юрій ВИНОГРАДОВ, співачки Оксана ХОЖАЙ, Ольга ЮНАКОВА, інші естрадні виконавці.

“Відбудеться благодійний аукціон, де можна буде придбати твори українських митців з галереї “Еsher”, а також патріотичний український одяг”, - наголосила Л.БУЦЬКА.

Вона сподівається, що завдяки цій благодійній акції вдасться зібрати 100 тис. грн. на операцію хворому на рак юнаку.

Благодійна вечірка розпочнеться завтра у клубі “Barsky” (вул.Басейна, 2) о 20.00.