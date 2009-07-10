Дівчатка частіше недооцінюють свої здібності

Чому дівчатка гірше встигають по математиці, ніж хлопчики, спробували розібратися психологи з Університету Вісконсіна в Медісоні /University of Wisconsin-Madison; США/. Там, де отримання математичних знань не вважається чимось незвичайним для дівчаток, останні досягають успіху на цьому терені, не поступаючись хлопчикам. У свою чергу там, де існують гендерні упередження, дівчатка одержують гірші оцінки з математики.

Минулого року Університет Вісконсіна опублікував результати схожого дослідження, в рамках якого аналізувався інтерес хлопчиків і дівчаток до точних наук, нагадує Washington ProFile. Автори дослідження стверджували, що багато батьків і вчителі скаржаться, що школярки не просто не виявляють цікавості до математики, фізики, геометрії і т.п., але і активно відмовляються змінити своє ставлення до цих предметів. Статистика, яку ведуть організації, об`єднуючі американських учених, - наприклад, Національний фонд науки /National Science Foundation/ - також показує, що число представниць прекрасної статі, що присвятили себе вивченню точних дисциплін, поступово знижується. Зокрема, випускниці американських вузів одержують близько 20% дипломів інженерів - проте серед діючих інженерів їх частка не перевищує 11%.

На думку авторів, для того, щоб виправити становище, потрібно не культивувати інтерес до наук, а вселяти дівчаткам відчуття упевненості в своїх силах. Річ у тому, що дівчатка частіше схильні недооцінювати свої здібності, ніж хлопчики. Більш того, дівчатка стають жертвою стереотипів: вчителі схильні переоцінювати математичні таланти школярів і недооцінювати школярок. Тобто, головною перешкодою для успіхів є не об`єктивні причини - наприклад, невдалі програми або підручники, а "чиста" психологія.

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