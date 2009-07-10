Усунений судом адвокат Проданчука спростовує звинувачення ГПУ

Усунений судом від процесу адвокат колишнього головного санітарного лікаря України Миколи ПРОДАНЧУКА Микола ШУПЕНЯ спростовує звинувачення Генеральної прокуратури України, висловлені на адресу свого підзахисного про затягування слідства.

Про це М.ШУПЕНЯ повідомив на прес-конференції в УНІАН.

«Неправда, що ПРОДАНЧУК затягує досудове слідство. Тільки за останні два тижні Микола Георгійович (ПРОДАНЧУК) двічі, а сьогодні втретє вже в телефонному режимі сповістив Генеральну прокуратуру про те, що він готовий підписати протокол про завершення досудового слідства і приступити до ознайомлення з матеріалами кримінальної справи», - сказав М.ШУПЕНЯ.

Адвокат наголосив, що його підзахисний не переховується від слідства. Водночас, за його словами, у разі завершення досудового слідства захист М.ПРОДАНЧУКА в судовому процесі здійснюватиме інший адвокат – Галина БЕРЕГОВА, оскільки його (М.ШУПЕНЮ) рішенням Печерського районного суду Києва за поданням Генеральної прокуратури усунули від участі в процесі «за зловживання своїми правами, перешкоджання встановленню істини у справі і затягування розслідування».

Як повідомляв УНІАН, 12 червня прес-служба Генеральної прокуратури розповсюдила інформацію про те, що адвокат колишнього головного санітарного лікаря України Миколи ПРОДАНЧУКА Микола ШУПЕНЯ, достовірно знаючи про місцеперебування свого підзахисного, своєчасно не інформував про це органи слідства для затягування розслідування справи.

У Генпрокуратурі заявили, що в травні 2009 року М.ПРОДАНЧУКА не раз викликали для оголошення і процесуального оформлення завершення слідства, а також для ознайомлення з матеріалами справи, проте він навмисно, за сприяння свого адвоката, ухилявся від явки до слідчого.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура проводить розслідування у кримінальній справі за звинуваченням колишнього першого заступника міністра охорони здоров`я – головного державного санітарного лікаря М.ПРОДАНЧУКА в перевищенні службових повноважень, зокрема, в наданні дозволу на ввезення без реєстрації вакцини для профілактики кору і краснухи індійського виробництва.