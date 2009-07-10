Перша допомога при проносах

Виникає пронос від різних причин. Іноді його причиною може стати страх або раптовий переляк. Часто пронос є результатом отруєння, коли організм викидає з себе недоброякісні продукти харчування. При запаленнях слизистої кишечника, коли перистальтика прискорена, теж може виникнути неодноразове виділення рідкого стільця.

Хворого слід укласти в ліжко і призначити лікування голодом. Якщо в стільці немає слизу і крові, то йому можна дати випити злегка підсолодженого чаю, кефіру, слизисті супи, сухарі. Виключити з їжі смажені, гострі страви, овочі, фрукти, молоко. Краще лікування при проносі — голод (як роблять всі тварини).

У спекотний літній час маленькі діти нерідко хворіють на розлад шлунку і кишечника. Справитися з цим розладом тим важче, чим більше вони запущені. Тим часом є простий засіб, який майже завжди буває під рукою і протягом 1-2 днів дає добрі результати. Потрібно узяти чайну ложку хорошого рису, залити його 6 чашками води, поставити на повільний вогонь і кип`ятити. Одержаний відвар остудити і теплим давати хворій дитині по 1/3 чашки кожні дві години. Відвар пропустити через марлю, а рис використовувати в кулінарії.

Старовинний народний засіб від проносу — горілка з сіллю. На 200 мл горілки — 1 столова ложка соли. Випити відразу.

Приблизно 200 г волоських горіхів розколоти і дістати перегородки. Залити їх 200 мл спирту і настоювати протягом 3 днів. Приймати 3-4 рази на день по 5-6 крапель. Як тільки пронос починає проходити, кількість крапель зменшують. Засіб цей дуже сильний і при передозуванні може привести до закрепу.

Житні сухарі залити водою і дати настоятися протягом 1 години. Пити воду з-під сухарів протягом дня.

При сильному проносі у дорослих приймають в їжу 1/2 чайної ложки товченої шкірки курячого шлунку. Для цього потрібно ретельно відокремити тверду шкірку курячого шлунку, вимити її, висушити на сонці. Шкірка дрібно розтирається. Приймати 1-2 рази на день.

Рослинні лікарські засоби, вживані при проносі, різноманітні.

Чорниця — при звичайному проносі добре допомагає відвар її ягід. Заварювати і пити як чай.

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