Щоб шкіра була пружною

Ну, хто з нас не мріє про пружну шкіру, особливо коли за вікном літо? Для цього потрібно щодня, протягом декількох тижнів масажувати шкіру гелями з екстрактами дріжджів, а також робити обгортання на основі кофеїну і екстрактів водоростей.

Коли приймаєте душ, живіт масажуйте прохолодним струменем води круговими рухами протягом однієї хвилини, адже подібний масаж стимулює процес оновлення клітин.

Що ж до масажування живота пощипуваннями, то це допомагає добре боротися зі складочками на ньому, досить приділяти цій процедурі щодня не більше трьох хвилин, тим самим, забезпечуючи приток крові і спалювання жирових кліток.

Погодьтеся, пружність сідниць також має чимале значення, і в цьому нам допоможуть засоби по догляду за тілом. Скориставшись кремами з соєю і кофеїном, ми відрегулюємо процеси кровообігу, позбавимося шлаків і додамо шкірі еластичності. Після гарячого душу на розпарену шкіру слід нанести обліпихову олію і зробити масаж, це позбавить тіло жирових відкладень.

А проводити масаж слід круговими рухами за годинниковою стрілкою.

Підтягти сідниці можна і за допомогою міні-вправ. Ляжте на живіт і напружте сідниці, по черзі піднімайте ноги, тримаючи їх у повітрі по п`ятнадцять секунд кожну. Кожною ногою слід виконати по десять вправ.

«Витягнути» з ніг зайву рідину нам допоможуть морська сіль і екстракти водоростей, а добре зміцнює шкірну тканину білий чай.

Можна скористатися і обгортаннями для ніг, які дозволяють досягти доброго ефекту. Для цього можна скористатися таким складом: змішайте три столові ложки порошку з водоростей з такою ж кількістю води і нанесіть суміш на ноги, обгорнувши їх харчовою плівкою. Через півгодини змийте теплою водою.

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